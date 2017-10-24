Denizlerde fırtına bekleniyor

24 Ekim 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Ege Denizi'nin kuzeyi, Marmara Denizi ve Karadeniz'in batısında yarından itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyi, Marmara Denizi ve Karadeniz'in batısında çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetini artırarak, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 26 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, ağaç ile direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı başta denizci ve balıkçılar olmak üzere, ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA