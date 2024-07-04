Denizli'de 1295 internet sitesi erişime kapatıldı

Denizli Jandarması'nın konuya yönelik detaylı inceleme yapan ekibi tarafından, yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 1295 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek bu adresler erişime kapatıldı.