Denizli'de 1295 internet sitesi erişime kapatıldı
Denizli Jandarma İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi. Bu çalışma sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirdiği 1295 internet adresine erişim engellendi.
AA
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Denizli Jandarması'nın konuya yönelik detaylı inceleme yapan ekibi tarafından, yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 1295 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek bu adresler erişime kapatıldı.