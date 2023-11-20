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Deprem bölgesi için fırtına uyarısı

Malatya ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Haber Merkezi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün yüksek kesimleri başta olmak üzere Malatya ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinde, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına görülecek.

Ulaşımda aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.