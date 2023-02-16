Deprem bölgesinde 6 şubattan bu yana 4 bin 627 bebek dünyaya geldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde 6 Şubat'tan bu yana 4 bin 627 bebek dünyaya geldi.
Haber Merkezi
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Depremlerin etkilediği illerde, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre 10 günde 4 bin 627 bebek dünyaya geldi.
Bebeklerin sağlığının korunması için anne sütü ile beslenmeleri gerektiği yönünde anneleri bilgilendiren ekipler, gerektiğinde anneye emzirme eğitimi veriyor.
Bakanlık ekipleri, anne ve bebek sağlığına yönelik tarama, aşılama ve sağlık kontrollerini yürütüyor, aşı uygulamalarını yapıyor.