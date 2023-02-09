Deprem bölgesinde doğrudan kamu alım limiti 5 milyon lira oldu

Depremlerden etkilenen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik doğrudan temin yoluyla yapılacak kamu alımlarında uygulanacak parasal limit, 28 Şubat'a kadar 5 milyon lira olacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, buralardaki ve/veya diğer illerdeki idarelerin doğrudan temin yoluyla yapacakları alımlarda uygulanacak parasal limitler, 28 Şubat 2023'e kadar 5 milyon lira olarak uygulanacak.