Deprem bölgesinde tarım sektörü yapıcı düzenleme bekliyor
Depremin etkilediği 11 ilde tarım sektöründe 24,2 milyar lira tutarında hasar yaşandığını kaydeden CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, depremde zarar gören bölgenin ıslahının; kalkınmanın yanı sıra iç tüketim ve ihracattaki katkı payı oranı ile ülke ekonomisi açısından büyük öneme sahip olduğunu acil olarak gerekli yapıcı düzenlemeler beklendiğini söyledi.
Yıldırım Kara, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı’nın cevaplaması istemiyle, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin tarım ve gıda sektöründe yarattığı yıkımın boyutuna ve bölgenin ıslahının ülke ekonomisindeki önemine dikkat çektiği yazılı soru önergesi verdi.
Deprem felaketinin on binlerce can kaybına yol açarken, tarım ve gıda sektörünün en ağır darbelerden birini aldığını kaydeden Yıldırım Kara, sulama kanallarının ve barajların hasar gördüğünü, siloların yıkıldığını, tarım makinelerinin enkaz altında kaldığını, ekinlerin ziyan, hayvanların telef olduğunu bildirdi.