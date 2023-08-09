Deprem bölgesinde tarım sektörü yapıcı düzenleme bekliyor

Yıldırım Kara, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı’nın cevaplaması istemiyle, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin tarım ve gıda sektöründe yarattığı yıkımın boyutuna ve bölgenin ıslahının ülke ekonomisindeki önemine dikkat çektiği yazılı soru önergesi verdi.

Deprem felaketinin on binlerce can kaybına yol açarken, tarım ve gıda sektörünün en ağır darbelerden birini aldığını kaydeden Yıldırım Kara, sulama kanallarının ve barajların hasar gördüğünü, siloların yıkıldığını, tarım makinelerinin enkaz altında kaldığını, ekinlerin ziyan, hayvanların telef olduğunu bildirdi.