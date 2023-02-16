Deprem bölgesindeki barajların durumu incelendi

Tüm dünyanın kenetlendiği ve “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgedeki barajların durumu Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ Genel Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından incelemeye alındı. Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bulunan işletmedeki sulama, içme suyu, enerji ve taşkın faydası olan 140 depolamalı tesisin incelendiği ve ilk aşamadaki gözlemsel incelemeler neticesinde acil müdahaleyi gerektirecek bir duruma rastlanmadığı bildirildi. Bölgedeki barajlarda yapılan detaylı inceleme ve raporlamaların dışında, bakım onarım ve rehabilitasyon proje ihalelerinin de hızlıca yapılmasının kararlaştırıldığı bilgisi verildi.

Sorun tespit edilen 8 barajın son durumu

Hatay’daki Yarseli Barajı: Deprem sonrasında sosyal medyada çok fazla gündem olan ve 11 Şubat günü saat 12:00’de barajın patladığı veya yıkıldığına ilişkin haberler çıkan Hatay’daki Yarseli Barajı’nda yapılan incelemelere göre kret üzerindeki asfalt yolda çatlakların oluştuğu tespit edildi. Yol aktif olarak kullanıldığı için ve trafik açısından sorun oluşturmaması amacıyla kret üzerindeki asfalt yol ulaşıma kapatıldı.

Osmaniye'deki Kalecik Barajı: Krette çatlak oluştuğu tespit edildi. Su sızıntısı gözlemlenmedi.

Kahramanmaraş'taki Kartalkaya Barajı: Krette çatlak oluştuğu tespit edildi. Su sızıntısı gözlemlenmedi.

Malatya'daki Sürgü Barajı: Krette çatlak raporlandı. Su sızıntısı gözlemlenmedi.

Malatya'daki Sultansuyu Barajı: Krette çatlak belirlendi. Gövdede oluşan deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak barajdaki su boşaltılmaya başlandı. Suyun akış yönünde bir sonraki baraj olan Karakaya Barajı rezervuarına kadar bölgeye tedbir amaçlı olarak insan geçişi yasaklandı.

Osmaniye'deki Bahçe Arıklıkaş Göleti: Krette çatlak oluştuğu görüldü. Gövdede oluşan deformasyonların risk teşkil edebileceği değerlendirilerek gölet boşaltılmaya başlanarak minimum su seviyesine indirildi. Halihazırda bir risk bulunmuyor.

Hatay'daki Reyhanlı Barajı: Krette çatlaklar ve gövdede deformasyonlar tespit edildi. Tedbir amaçlı gözlemlere devam ediliyor. Su seviyesi minimum kotun altında ve şu anda herhangi bir risk yok.

Gaziantep'teki Nurdağı Hamidiye Barajı: Kret bölgesinde çatlak oluştuğu tespit edildi. Su sızıntısı gözlemlenmedi.

Şanlıurfa-Adıyaman arasındaki Atatürk Barajı: 6 Şubat’ta depremler sonrasında 2 kez, 7 Şubat’ta da 3’üncü kez acilen ve gözleme dayalı incelendi. İlk tetkiklerde hiçbir soruna rastlanmadı. 9 Şubat’ta ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi başkanlığında ve DSİ Genel Müdürlüğü teknik ekibince önce havadan, sonra baraj gövdesine 4’üncü defa gidilerek inceleme yapıldı. Gereken bakım ve onarım iyileştirme işleri ve ilave araştırmalar hususunda gereken çalışmaların devam ettiği belirtildi.