Deprem bölgesindeki son durum ne? Haluk Levent açıkladı
Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki son durumu paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levent, "Son durum için buradayım. Altyapı çalışmaları tamamlandı" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybetti.
Deprem bölgesine kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile giderek çalışmalara başlayan ünlü sanatçı Haluk Levent, afetten etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.
Levent, paylaşımında şunları ifade etti:
"Nurdağı. Son durum için burdayım. Altyapı çalışmaları tamamlandı. Konteynerlar yerleştirildi. Birkaç gün içinde yerleşim başlıyor."