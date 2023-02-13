Deprem bölgesinden son haberler - Kahramanmaraş depremi sekizinci gününde: 31 bin 643 can kaybı

AFAD verilerine göre; 6 Şubat Pazartesi sabahı 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi.

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı.

AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre deprem felaketinde 29 bin 605 kişi yaşamını yitirdi.

Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

İşte saat saat depremin vurduğu şehirlerde yaşanan son gelişmeler

13.29

Adıyaman merkezdeki Bozbey Apartmanı'nın enkazından, depremin 178'inci saatinde 6 yaşındaki "Miray" isimli çocuk sağ çıkarıldı.

13.20

Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremden 177 saat sonra Korkmaz Apartmanı'nın enkazından 26 yaşındaki Derya Akdoğan sağ çıkarıldı.

12.05

AFAD: SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 31.643 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 158.165 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.

08.20

Depremde zarar gören Hatay Havalimanı pistinin, onarılmasının ardından depremin yaşandığı günden bu yana Hatay’dan İstanbul Havalimanı’na ilk tahliye uçuşu gerçekleşti. Gece saatlerinde Hatay'dan havalanan AFAD gönüllülerini ve depremzedeleri taşıyan TK6946 sefer sayılı Boeing tipi yolcu uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesiyle depremzedeler tahliye edildi.

23.25

Adana'dan kalkan ve depremlerde yaralanan 46 kişi ile 19 refakatçiyi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

23.20

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı askerleri, Zonguldak madencileri ile Bursa itfaiyesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Dedekorkut Caddesi CCK Apartmanı'nın enkazından 62 yaşındaki Nazife Yılmaz'ı 163 saat sonra kurtardı.

23.00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye 2 bin 72 psikososyal hizmet personeli gönderdiği bildirildi.

22.14

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Balıkesir'den bölgeye gelen Susurluk Şeker Fabrikası Arama Kurtarma ekibi ile diğer kurtarma timleri, Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Fatih Apartmanı'nın yıkıntıları arasında ses gelen alana yoğunlaştı.

Ekiplerin çalışması sonucu 18 yaşındaki Remziye ve 7 yaşındaki kardeşi Beray Aydın, Pazarcık merkezli ilk depremden yaklaşık 161 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

20.25

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri depremde büyük hasar göre Hatay Havalimanı'nın pistindeki bakım çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasının arıdan Hatay Havalimanı’na ilk uçuş İstanbul Havalimanı’ndan kalkan TK3313 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçakla gerçekleşti. Hatay’a inecek olan yolcu uçağında çok sayıda yardım malzemesi olduğu belirtildi.

16.54

AFAD: Depremde can kaybı 29 bin 605. 147 bin 934 vatandaşımız diğer illere tahliye edilmiştir