Deprem bölgesine 1,6 milyar TL'lik acil durum ödeneği gönderildi

AFAD'dan yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 648 artçı deprem meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada; "Afet bölgesine AFAD'dan 1 milyar 389 milyon 774 bin 16 lira ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 250 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 639 milyon 774 bin 16 lira acil durum ödeneği gönderilmiştir." dendi.

92 bin 738 AFAD aile yaşam çadırı sevk edildi

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre 92 bin 738 AFAD aile yaşam çadırının sevk edildiği, 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumunun ise tamamlandığına yer verilen açıklamada, bölgeye ayrıca 300 bin battaniye, 123 bin 395 yatak gönderildiği kaydedildi.