Deprem felaketi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları'nı vurdu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin yıllık Diyarbakır Surları'nın bazı noktalarında taşlar düşmesiyle tahribat meydana geldi.

5 bin yıllık Diyarbakır Surları'nın belirli noktalarında yıpranmışlığa bağlı olarak taşlar düştü. Düşen taşların surlar açısından ciddi sorun oluşturmadığı açıklandı. Diyarbakır Surları'nın proje çalışmaları daha önceden tamamlnmıştı. Surlarda büyük çaplı onarımlar gerçekleşmişti. Taş düşmelerinin olduğu kısmın onarımların yapılmadığı kuzey kısmı olduğu ifade edildi.