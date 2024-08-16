Deprem Güçlendirme Derneği: Türkiye genelinde 6 milyonu aşkın konut risk altında

Ülkenin dört bir yanında 3,5 milyon civarında konut dönüşümü sağlanmış olsa da, riskli olduğu aktarılan 6 milyondan fazla konut bulunuyor. Uzmanlar, riskli konutlarda oturan vatandaşları binalarını bir an önce dönüştürmeleri veya güçlendirmeleri konusunda uyarıyor.

Büyük yıkımın önüne tedbir alarak geçilebilir

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, "Güçlendirmede yalnızca alanında uzman ve yetkin mühendislerle çalıştığınıza emin olun" derken, "banyonun fayansı kırılmasın, mutfağın dolabı değişmesin" diye güçlendirme çalışmalarına mesafeli davrananların büyük yanlış içerisinde olduğunu anlattı.

Binaların yıkılmasının ve çökmesinin asla kader olmadığını yineleyen Türkkan, "Doğru zemin, doğru malzeme ve doğru sistem bir araya geldiğinde asla çökme olmaz. Daha önce yapılan konutlarda belki bu 3 şart gerçekleşmemiş olabilir. Ancak o riskli yapıyı dönüştürerek veya güçlendirerek kurtarabiliriz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ricamız bu konuyu ihmal etmemeleridir" diye konuştu.

İnsan odaklı dönüşüm

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, kentsel dönüşümde "kenti sadece dönüştürmek amaçlı" değil, "şehri değer ve insan odaklı dönüştürme esaslı" olması gerektiğini vurguladı ve ekledi: "Sivil tarafın bilinçlendirilmesi ve eğitiminin de önemle üstünde durulması gerekir. Uzlaşı adabı ve kültürünün oluşması için ciddi bir bilinçlendirme kampanyası hayata geçirilmelidir. Kentsel dönüşüm hamlesiyle eş zamanlı olarak sosyal konutların yaratılması ve erişilebilir konut modellerinin kurulması da gerekiyor."

"Kentsel ve yeşil dönüşüm birlikte gerçekleştirilmeli"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik:

"Depremden sonra yaşamımızı tehdit etmeye başlayan iklim krizi karşısında kentsel dönüşümle birlikte yeşil dönüşümü de gerçekleştirmeliyiz. Bugün Almanya elektriğini yüzde 100 temiz enerjiden sağlayan yapılara sahip. Çevre dostu yeşil binalar sayesinde su kullanımında yüzde 40-50, elektrik enerjisinde ise yüzde 100 tasarruf sağlamak mümkün. Londra'da çevreci bazı binalarda bir atık su 8 kere kullanılıyor. Biz de kentsel dönüşüm sürecinde yeşil binalar için çalışmalıyız. 10 bin dolardan başlayan ve binaya göre değiştiği için çok yüksek rakamlara da çıkabilen yatırım tutarıyla yeşil dönüşümü gerçekleştirebiliriz. Vatandaşlarımız bu yatırımın 2 yıl sonra geri dönüşünün sağlanacağını bilmeli. Artık su kıtlığını konuşuyoruz. Onun yerine 'Su kullanımını nasıl azaltırız?' konusunu konuşmalıyız" dedi.