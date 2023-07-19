Deprem hasar ödemeleri 55,5 milyar TL’ye ulaştı

TSB'den yapılan açıklamada sigorta sektörünün deprem bölgesindeki çalışmaları hakkındaki görüşlerine yer verilen Obalı, “Afetin ardından geçen 5 ay boyunca sektörümüz, sorumluluklarını eksiksiz yerine getirme gayretiyle çalışırken, başta ferdi kaza ve hayat sigortaları olmak üzere, konut sigortası, sanayi ve ticari yatırımlardaki mühendislik, yangın, kâr kaybı, nakliyat ve kasko gibi branşlarda 144 binden fazla dosyaya 26 milyar TL’ye yaklaşan tutarda ödeme yaptı.

Öte yandan 35 bine yakın dosya için de 10 milyar TL tutarında rezerv ayırırken, 5 ay gibi kısa süre içinde hasar ödemelerimizin büyük bir kısmını gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Branş bazında, ticari işletmeleri, sınai tesislerini ve bireysel teminatları içeren yangın branşında, 71 bin 532 adet dosyaya 21 milyar TL’yi aşan toplam tutarla 11 ilde bugüne kadarki "en büyük ödemenin" gerçekleştiğini belirten Obalı, “Hayat sigortasında 15 bin 735 dosyaya 728 milyon TL, sınai ve ticari tesislerin kâr kaybına yönelik teminat içeren 307 dosyaya 364 milyon TL, kaskoda 8 bin 114 dosyaya 1,7 milyar TL, elektronik cihazlara, inşaatlara, makine kırılması ve montaj teminatları içeren mühendislik sigortalarında 45 bin 294 dosyaya 689 milyon TL, nakliyat sigortalarında ise bin 450 dosyaya 796 milyon TL ve ferdi kaza poliçesi kapsamında bin 255 dosyaya 101 milyon TL’den fazla tazminat ödemesi yapıldı” şeklinde konuştu.