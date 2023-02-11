Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak
Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması için illerde Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi.
Haber Merkezi
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Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen illerde Cumhuriyet Başsavcılıklarına duyuru yayınlayarak, yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını istedi.
Duyuruda, soruşturmaların selameti bakımından binalarla ilgili delil toplama işlemlerinin ve şüphelilerle ilgili koruma tedbirlerinin süratle yerine getirilmesi vurgulandı.