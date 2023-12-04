Deprem uyarısı 1 dakika önce android telefonlara nasıl gönderildi? Sistem nasıl çalışıyor?

AFAD Deprem’in açıklamasına göre merkez üssü Bursa Mudanya olan 5.1 büyüklüğündeki deprem Android işletim sistemi olan cep telefonlarına bir dakika önce bildirildi.

Bu durum, Google Android Deprem Uyarı Sistemi sayesinde gerçekleşti. Android Deprem Uyarı Sistemi, Android telefonların çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve bölgede bulunan Android işletim sistemli cep telefonu kullanıcılarına gönderiyor.

Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak “Farkında Ol” ve “Harekete Geç” olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor. Android Deprem Uyarı Sistemi, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor, cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından “Deprem Uyarıları” seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.

Hangi ülkelerde kullanılıyor?

Google, bu sistemi Türkiye’de de kullanıma sundu. Türkiye’nin dışında Filipinler, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da da Android deprem uyarı sistemini bir süredir kullanabiliyor.

sistem nasıl açılıyor?

Bu sistemi kullanıma açmak için telefonunuzun ayarlar bölümüne gelin. Arama alanına “konum” yazarak, bu sekmeyi açın.

Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları’na dokunun.

Açılan ekranda, “Deprem Uyarıları” ekranına basınız. Eğer açık ise deprem uyarıları kullanıma açık anlamına geliyor. Aktif değilse bu ekran aracılığıyla aktif hale getirebilirsiniz.