Depremde 12 kişinin öldüğü binada kolon mu kesildi? Kritik rapor bekleniyor

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Mete Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ilkinde hasar görürken ikincisinde yıkıldı. Binada 12 kişi hayatını kaybetti.

Depremin ardından apartmanın müteahhidi Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İki sanığa 22 yıl 6'şar ay hapis cezası talep edildi.

Davanın bugünkü duruşmasında mahkeme başkanı, bilirkişiden beklenen raporun gelmediğini belirtti. Taraf avukatları eksikliklerin giderilmesini ve bilirkişi raporunun beklenilmesini istediç

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrollerinin devamına, bilirkişi raporunun beklenilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

'Adana'nın deprem kuşağı farklıydı'

Tutuksuz sanıklardan Muzaffer Mete daha önceki savunmasında, ailesiyle birlikte 2016 yılından bu yana Mete Apartmanı'nda oturduklarını belirterek, "İnşaatın yapımına 1997 yılında başladık. Gerekli fen ve teknik kuralları uygulayarak binayı inşa ettik. Ben müteahhit olarak üzerime düşen yükümlülükleri yerine getirdim. O zaman Adana üçüncü deprem kuşağındaydı, sonrasında ikinci, ardından ise birinci deprem kuşağına alınmış. Biz apartmanı yaptığımızda Adana'nın deprem kuşağı farklıydı" demişti.

'Kolon kesildi'

Diğer sanık inşaat mühendisi Atilla Tuğran ise savunmasında binanın ön tarafında daha önceden kolon kesildiğini öne sürerek şunları söylemişti: "Kitapçının bulunduğu kısım göçmüş, diğer kısımlar ayakta kalmıştır. Kolon kesildiğine dair dosyada delil ve fotoğraflar bulunmaktadır. Hal bu olmasına rağmen bu hususta hiçbir inceleme yapılmamıştır. Binanın kolon kesilmeyen bölümü yıkılmamış ayakta kalmıştır. Bilirkişi raporu bunu incelememekle birlikte Adalet Bakanlığı Bilirkişi Kılavuz kitabında belirtilen usul ve esaslara aykırı şekilde rapor düzenlenmiş, bilirkişi heyeti usule uygun oluşturulmamıştır."