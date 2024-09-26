Depremde 60 kişinin öldüğü binanın müteahhidine 16 yıl ceza
Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılması sonucu 60 kişinin can verdiği Yoldaş Apartmanı'na ilişkin davada bugün karar çıktı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan binanın müteahhidine 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 60 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı Yoldaş Apartmanı'na ilişkin davada son duruşma bugün yapıldı.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sadullah Yoldaş katılmazken, avukatlar, depremde yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları salonda hazır bulundu.
Duruşmada, mağdur olan müştekiler, depremde binanın enkazında yakınlarını kaybettiklerini belirterek, şikayetçi oldukları sanığın cezalandırılmasını istedi.
'Bilinçli taksir'den 16 yıl cezası
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Yoldaş'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Sanık avukatı ise müvekkilinin üzerine atılı suçu işlemediğini öne sürerek beraat talebinde bulundu.
Savunmaların ardından mahkeme, Yoldaş'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi.