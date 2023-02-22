Depremde can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi
İçişleri Bakanı Soylu, depremlerde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Soylu ticaret alanlarıyla 750 bin bağımsız bölümün de hasar gördüğünü söyledi.
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem felaketinde can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi.
İçişleri Bakanı Soylu, depremlerde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Soylu Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin hasar tespit oranının yüzde 75-80 arasında olduğunu, ticaret alanlarıyla 750 bin bağımsız bölümün hasar gördüğünü söyledi.