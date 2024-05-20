Depremde hasar alan binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor. Şanlıurfa'da 5 katlı binan iş makineleriyle yıkıldı.
AA
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından kent merkezi ve ilçelerde yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Merkez Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı iş makineleriyle yapılıyor.
Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binanın molozu kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanına taşınıyor.