Depremden zarar gören 11 ilde sosyal girişimcilik seferberliği başlıyor

Güneş DOĞDU SOYLU

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 11 ilde yeni girişimler hayata geçirilecek. Girişimcilerin ürünleri büyük firmalar tarafından satın alınacak. Konteynerlerden yapılacak üretim tesisleri ile deprem sonrası sosyo ekonomik kalkınma teşvik edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında, “Kalkınma ajanslarımızın tüm kaynaklarını afet bölgesi şehirlerine aktararak projelerin finansmanındaki devlet katkısını en üst seviyeye çıkartıyoruz” ifadesini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası koordinasyonuyla yürütülen SEECO Projesinde “Sosyal Satın Almayı Desteleme Çağrısı’na çıkıldı. Çağrı; Çukurova Kalkınma Ajansı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın görev bölgesinde bulunan 11 ili kapsıyor.

57 geçim kaynağı tesis kurulacak

Bu çağrı ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Mardin’de 57 geçim kaynağı tesis kurulacak. Kalkınma Ajansları ve yerel yönetimlerin iş birliği ile konteynerlerden dönüştürülecek tesislerde öncelikli olarak kadınlar ve gençlerin girişimcilik ekosistemine adım atmaları sağlanacak.

Yaklaşık 500 girişimciye makine ve ekipman alımı için 5, 10 ve 15 milyon euro hibe verilecek. Çağrı kapsamında Türkiye’de tekstil, imalat, gıda, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren büyük firmalar ile “sosyal satın alma” protokolleri imzalanacak. Bu kapsamda firmalar depremzede girişimcilere alım garantisi verecek.

Çiçeği burnunda girişimciler, büyük firmaların talep ettikleri standartlardaki ürünleri üretecek. Büyük firmalar ayrıca, ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasına da yardımcı olacak.

Girişimcilerin kuracağı tesislerin sürdürülebilirliği de yerel yönetimler ve kalkınma ajansları sağlayacak. Bu çağrı ile deprem sonrası zor günler geçiren afetzedelerin istihdama katılmaları sağlanacak. Çadır ve konteyner kentlerde kalan kadın ve gençlerin psiko-sosyal açıdan iyileşmelerine yardımcı olunacak. Başvurular 25 Mart’ta sona erecek.