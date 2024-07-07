Depremler ne zaman bitecek? Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı yanıt

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Mardin’de düzenlenen deprem panelinde konuştu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mardin Şubesi ve Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen deprem panelinin konukları arasında deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür vardı.

Naci Görür: Deprem dünyanın kalp atışıdır

Panelde depreme karşı dirençli binalar çağrısını yineleyen Prof. Dr. Naci Görür, çok sık aldığı “Depremler ne zaman bitecek” sorusuna yanıt verdi. Prof. Dr. Görür, “Teyzeler bazen ellerini açarak dua ediyorlar. Sakın deprem bitsin diye dua etmeyin. Deprem biterse, hepimiz biteriz. Dünya yaşamaz, ölü bir gezegen haline gelir. Deprem, dünyanın nabzıdır, kalp atışıdır" dedi.