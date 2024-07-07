Depremler ne zaman bitecek? Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı yanıt
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. "Depremler ne zaman bitecek" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Görür, bazı teyzelerin ellerini açarak 'Deprem bitsin' diye dua ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Sakın deprem bitsin diye dua etmeyin. Deprem biterse, hepimiz biteriz. Dünya yaşamaz." Prof. Dr. Görür "Deprem dünyanın nabzıdır, kalp atışıdır" dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Mardin’de düzenlenen deprem panelinde konuştu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mardin Şubesi ve Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen deprem panelinin konukları arasında deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür vardı.
Naci Görür: Deprem dünyanın kalp atışıdır
Panelde depreme karşı dirençli binalar çağrısını yineleyen Prof. Dr. Naci Görür, çok sık aldığı “Depremler ne zaman bitecek” sorusuna yanıt verdi. Prof. Dr. Görür, “Teyzeler bazen ellerini açarak dua ediyorlar. Sakın deprem bitsin diye dua etmeyin. Deprem biterse, hepimiz biteriz. Dünya yaşamaz, ölü bir gezegen haline gelir. Deprem, dünyanın nabzıdır, kalp atışıdır" dedi.