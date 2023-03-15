Depremzede esnaf prefabrik çarşılarla yaralarını saracak

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği şehirlerde mağdur olan esnafların yeniden kalkınması için hazırlık çalışmaları başlatıldı. Belediyeler ve Valilikler tarafından oluşturulan prefabrik çarşılar ile depremden etkilenen esnafların hızla ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Bu doğrultuda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda hazırlanan Kocaeli Çarşısı adı verilen geçici esnaf çarşısında altyapı ve zemin çalışmaları tamamlandı. Prefabrik iş yerlerinin montajının sürdüğü çarşıda 50 işyerinin kısa zamanda faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Hatay da ise Hatay Valiliği koordinesinde 14 noktada 1862 prefabrik iş yerinin kurulması planlanıyor. Her biri 25 metrekare olacak iş yerlerinin yapımı için ekip çalışmalara başladı. Adıyaman’da ise Adıyaman Belediyesi tarafından ilk etapta 300'ün üzerinde iş yerini barındıran prefabrik çarşı kurulacak.

Amaç esnafın işlerine hızla dönmesi

Kentte koordinatör olarak görevlendirilen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışmalar yaptıklarını söyledi. Hayatın normale dönmesini hedefleyen çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Yavuz, esnafın işlerine hızla dönebilmesi için çarşılar kurduklarını belirtti.

Seddar Yavuz sözlerine şu şekilde devam etti: "Şu anda içinde bulunduğumuz Kocaeli Çarşısı'nda hayırseverlerimizin, iş insanlarımızın desteğiyle 50 adet 32'şer metrekarelik dükkânlardan oluşan güzel bir çarşı kuruyoruz. Prefabrik ve modüler bir yapı olarak inşa edeceğiz. Esnaf odamızla birlikte daha sonra kura sistemiyle bunları esnafımıza dağıtmak suretiyle ticari hayata bir başlangıç sağlayacağız.

Bunun dışında yine şehrin çeşitli merkezlerinde kurulacak esnaf çarşıları için de çalışmalar devam ediyor." Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler işbirliğiyle şehirde 23 ayrı noktada konteyner ve prefabrik çarşılar inşa edileceğini, 50 iş yerinden oluşan Kocaeli Çarşısı'nın önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

Ekonomiyi yeniden canlandıracağız

Adıyaman’da hızla devam eden prefabrik çarşılarla ekonomiyi yeniden canlandırmayı hedeflediklerini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremzedeler için çadır kent, konteyner kent ve konut yapımının eş zamanlı devam ettiğini söyledi.

Kılınç, insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için ticari hayatın şart olduğuna işaret ederek, "İş yerleri enkaz haline gelen esnafımızın ticaretlerine devam etmeleri lazım. Bu anlamda 21 metrekare büyüklüğünde dükkânlar yapıyoruz. İnşaat çalışmaları başladı. Hayatın devam etmesi için esnafın mağduriyetini gidermemiz gerekiyor.

Bir nebze de bu iş yerleri biraz ferahlık sağlayacak. Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor" diye konuştu. Depremden etkilenen esnafın mağduriyet yaşadığına değinen Kılınç: "5 nokta belirledik. İlk etapta 300'ün üzerinde iş yerinin yapımını planlıyoruz. İhtiyaca göre bu sayıyı artıracağız. İş yerleri az hasarlı ya da hasarsız esnafımızın da bir taraftan ticari hayata başlaması gerekiyor.

Rekabet koşulunun oluşması noktasında dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Sandviç panel dedikleri yerinde imalatları yapılan konteyner benzeri ama daha estetik yapılar olacak. Kurulacak alanların konumları da güzel. Amacımız şehri ekonomik olarak canlandırmak. Böyle olmazsa şehir, şehir olmaktan çıkar. Sadece sosyal yardımlarla bu yük kalkmaz. O yüzden esnafımızın bir an önce hayatlarını devam ettirebilmeleri için iş yerlerine ihtiyaçları var."