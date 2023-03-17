Depremzedelere barınma ve psikososyal destek

Bünyesindeki tesisler, spor salonları, yurt gibi alanları ‘Geçici Barınma Alanı’ olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda sağladığı psikososyal destekle depremzedelerde oluşan travmaların etkisini azaltmaya çalışıyor.

Uzman psikolog ve psikolojik danışmanlarıyla toplam 3 bin 111 bireye hizmet veren Büyükşehir, oluşturduğu geçici barınma alanlarında yemek, kıyafet gibi öncelikli ihtiyaçları sağladı. Depremin psikolojik anlamda yıkıcı etkilerini de en aza indirmek adına, yetişkinler ve gençler için sosyal donatı alanları, çocuklar için ise kreş ve çocuk oyun alanları oluşturdu.

Coşkuner: “Yaklaşık 7 bin 500 kişinin barınma ihtiyacına cevap verdik”

Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Çağan Coşkuner, deprem felaketinden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kriz Merkezi oluşturduğunu belirterek, “Kriz Merkezi’nde, ilimize gelen depremzedelerin konaklama ihtiyaçlarını ve barınma süreçlerini koordine ediyoruz.

Bu kapsamda ilk günlerde bizlere kontenjan bilgisi veren oteller, belediyeye ait yurt alanlarını hizmete açtık. Fakat daha sonra, gelen nüfusun fazla olduğunu öngörerek toplu barınma alanlarını hayata geçirdik” dedi. Coşkuner, “Şu anda yaklaşık 3 bin depremzedeye barınma hizmeti sağlıyoruz. Depremin olduğu ilk günden bugüne, toplamda yaklaşık 7 bin 500 kişinin barınma ihtiyacına cevap verdik.

Barınma alanlarımızda 3 öğün yemeğin yanı sıra, kıyafet ve hijyen ekipman desteği veriyoruz. Revirimiz sayesinde günlük doktor kontrolü sağlayabiliyoruz. Buna ek olarak psikososyal destek süreçleriyle, deprem travması yaşayan vatandaşlarımızın yanlarında olmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimize gelen depremzedelerin yaralarını sarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.