Depremzedelerin yaraları kültür ve gastronomi ile sarılacak

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin başında gelen Adıyaman’ın yaralarının hızlıca sarılması adına Kahta Kaymakamlığı ev sahipliğinde yapılan etkinlikte tarih, gastronomi, tarım ve arkeoloji bölgenin tekrar kalkınmasında etkili olacak.

Depremden sonra hayata yeniden tutunmaya çalışan Adıyamanlı üreticiler, topraktan aldıkları verimi Adıyaman mutfağına taşıyor. Tarih, kültür ve medeniyetlerin beşiği Adıyaman, gastronomi turizmin gelişmesiyle hem kent ekonomisine önemli katkı sağlayacak hem de üreticilerin ürünlerinin ulusal ve uluslararası mutfaklarda tanıtımı hedefleniyor.

Depremin ardından Adıyaman’da bir yandan evlerin inşası yükselirken, diğer yandan da vatandaşların psikolojik anlamda eski standartlarına yeniden dönmeleri için bu programları yapmaya başladıklarını söyleyen Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, “Mezopotamya’nın kadim topraklarında üretilen gastronomi ürünlerinin dünya mutfaklarında yer bulması bizim için çok önemli. Buna benzer programlarımız devam edecek, deprem bölgesini ancak bu şekilde ayağa kaldırabiliriz.” şeklinde konuştu.

Adıyaman Mutfağı geleceğe taşınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı, GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Adıyaman Valiliği’nin destekleri ile Kahta Kaymakamlığının ev sahipliğinde düzenlenen 2. Nemrut Uluslararası Gastronomi Buluşmaları, dünyanın dört bir yanından ve Türkiye’den gelen gastronomi ve mutfak dünyasının önemli isimlerine, Fırat Nehri’nin kıyısında, Nemrut Dağı’nın gölgesinde, topladıkları ürün ve bilgilerle ortak yemek yaparak, sürdürülebilirlik kavram ve uygulamalarına, bölgenin çok kültürlü geleneksel bilgi hazinesinden gelen değerleri tanıtıldı.

Çalışmalar çok dilli kitap ve belgesel olacak

Dünyanın farklı şehirlerinden gelen şefler ve gastronomi uzmanları pazara giderek Kahta halkının tükettiği ürünleri aldıklarını söyleyen, Manchester Üniversitesi Kültürel Ekonomi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ertürk, “Bu yöresel ürünlerden gördüğünüz yemeklerini tamamını takım halinde yaptılar. Bölgenin gastronomi açısından görünürlüğünü dünyaya yayacaklar.

Bir başka önemli yönü ise burada atölye çalışmaları yaptık. Burada yaşanan depremlerden alınacak derslerle dünyadaki sürdürülebilirlik problemlerinin çözümleri üzerine de toplantılar yaptık. Bütün bu çalışmalar daha sonra çok dilli kitap ve belgesel haline getirilerek dünyaya sunulacak.” dedi.

Şeflerden Adıyaman Mutfağına tam not

Beş gün süren etkinlik boyunca şefler Adıyaman’da üretilen ürünlerin hasadını yapıp workshop çalışmaları gerçekleştirdi. Adıyaman’a özgü yemekleri deneyimleyen şefler, Adıyaman’ın gastronomide oldukça geniş bir kültüre sahip olduğunu belirterek, Adıyaman mutfağında yer alan yemeklerin kendi mutfaklarında kullanacaklarını ifade ettiler.

New York’tan festivale katılmak üzere Kahta’ya gelen Şef Amanda Beth Cohen, Adıyaman’ın gastronomisi ve arkeolojisine ilişkin görüşlerini paylaştı.

“Adıyaman’ı keşfetmek için daha çok vaktim olmasını isterdim”

Daha ince Türkiye’ye geldiğini ancak Adıyaman’ı ilk defa gördüğünü söyleyen Şef Amanda Beth Cohen, “Adıyaman arkeoloji bakımından çok zengin bir bölge, keşfetmek için daha çok vaktim olmasını isterdim. Deprem mutlaka çok yıkıcı bir felaket oldu. Burada olmak ve depremzedelerle bir araya gelmek çok süper bir tecrübe. Burada insanlar birbirlerine karşı o kadar yardım sever ve samimi ki büyük bir depremin olduğu hissedilmiyor.

Tarlalara ve pazara gittiğimizde bir renk cümbüşü ile karşılaştım, sebze ve meyveleri görmek beni çok mutlu etti çünkü yemek benim en büyük ilgi alanım.” İfadelerini kullandı.