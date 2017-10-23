Derbideki koreografiye 2 müfettiş
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yapılan koreografiyle ilgili iki başmüfettiş görevlendirdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Osman Aşkın Bak'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla derbideki koreografiyle ilgili iki başmüfettişi görevlendirdiği bildirildi.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi maçtan önce sarı-kırmızılı taraftarların düzenlenlediği koreografinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fettullah Gülen'in mesajlarını içerdiği iddiası büyük yankı uyandırmıştı.
Kaynak: AA