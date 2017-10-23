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Derbideki koreografiye 2 müfettiş

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yapılan koreografiyle ilgili iki başmüfettiş görevlendirdi.

Derbideki koreografiye 2 müfettiş
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Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Osman Aşkın Bak'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla derbideki koreografiyle ilgili iki başmüfettişi görevlendirdiği bildirildi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi maçtan önce sarı-kırmızılı taraftarların düzenlenlediği koreografinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fettullah Gülen'in mesajlarını içerdiği iddiası büyük yankı uyandırmıştı.

Kaynak: AA

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