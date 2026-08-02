Dereköy Gümrük Kapısı hafif ticari araçlara açıldı

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Türkiye ile Bulgaristan gümrük idareleri arasında varılan mutabakat doğrultusunda, Kırklareli'ndeki Dereköy Gümrük Kapısı 1 Ağustos itibarıyla azami yüklü ağırlığı 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının geçişine açıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama kapsamında ilk ihracat geçişi de aynı gün gerçekleştirildi. Almanya'ya gönderilen otomotiv yan sanayi yükünü taşıyan hafif ticari araç, Dereköy Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerini tamamlayarak Bulgaristan'daki Malko Tarnovo Gümrük Kapısı üzerinden Avrupa'ya çıkış yaptı.

Bakanlık, uygulamayla Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarındaki yoğunluğun azaltılmasının hedeflendiğini belirtti. Hafif ticari araçların Dereköy'e yönlendirilmesiyle özellikle tır trafiğinin rahatlatılması ve sınır geçişlerinin daha etkin yönetilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemenin, otomotiv yan sanayi, yedek parça, tekstil ve benzeri zaman hassasiyeti bulunan katma değerli ürünlerin Avrupa pazarlarına daha kısa sürede ulaştırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Geçişlerin transit rejimi hükümleri çerçevesinde, gümrük mühürleri, taşıma izinleri ve uluslararası geçiş belgelerinin kontrolü altında sürdürüleceğini bildiren Bakanlık, gümrük altyapısını güçlendirmeye ve ihracat lojistiğini hızlandırmaya yönelik uygulamaların devam edeceğini kaydetti.