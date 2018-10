Derneklere 1 ay süre

01 Ekim 2018

ANKARA (DÜNYA) -İçişleri Bakanlığı, Dernekler Yönetmeliğinde değişiklik yaparak, derneklerin üye listelerinin bir ay içinde Dernek Bilgi Sistemi’ne girmeleri veya yazılı olarak bildirmelerini istedi.

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre, dernekler 1 ay içinde; gerçek ve tüzel kişiler ayrı ayrı olmak üzere, onursa ve toplam üye sayılarını bir tablo ile DERBİS üzerinden bildirecekler.

Gerçek kişi üyeler için; ad soyad TC kimlik no, meslek, öğrenim durumu, üyeliğe kabul tarihi üyelikten çıkma veya çıkarılma tarihleri, tüzel kişi üyeler için ise tüzel kişiliğin unvanı, MERSİS no, hukuki statüsü, temsilcisinin adı soyadı, temsilcinin TC kimlik no, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkma-çıkarılma tarihleri de DERBİS üzerinden bildirilecek.

DERBİS’e kayıtlı olmayan dernekler bu bilgileri aynı şekilde doldurarak mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirecekler.