Destekler her alanda devam etmeli

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ÜNVERDİ:

Depremin ardından İskenderun Limanı’ndaki yangın sonrası Mersin Limanı’nda yaşanan yoğunluk devam ediyor. Bu durum şehrimizle birlikte bölgemizin dış ticaretinde çok büyük aksamalara neden oluyor. Bölgemizin toparlanabilmesi için gerek finansman konusu, gerek teşvik ve desteklerin devam etmesi gerekiyor.

Hazırladığımız raporlarla çözümde etkin rol oynadık

Bölgede yaşanan olağanüstü koşullar karşısında normal yaşama dönüş ve ekonomide sürdürülebilirlik için fabrikalarımızın yıkılması, makine parklarımızın zarar görmesi nedeniyle üretimin durduğu bir dönemde; sanayimiz, ticaretimiz, ihracatımız ve en başta yaşamsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için istihdamımızın devamlılığı konusuna sanayiciler olarak öncelik verdik.

İş dünyasından gelen talepler doğrultusunda üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmak hedefiyle, firmalarımızla sektör bazında görüşmelerde bulunarak hazırlamış olduğumuz raporları ilgili Bakanlıklar, kurumlar ve üst kuruluşumuz olan TOBB'a ileterek çözüme kavuşmasında etkin rol üstlendik. Kamu tarafından sağlanan mücbir sebep kapsamında bölgemize yönelik teşvik, destek ve kolaylaştırıcı adımlar atıldı. Bu doğrultuda, bu bir yıllık süreçte çok önemli mesafeler de kat ettik.

İstihdam teşvik edilmeli

Deprem nedeniyle başka şehirlere olan göç bölgemizde ciddi iş kayıplarına neden oldu. Bu bağlamda, bölge ekonomisinin toparlanmasına katkıda bulunmak için TOBB tarafından ‘Tedarikçim Deprem Bölgesinden’ kampanyası kapsamında özellikle büyük ölçekli şirketleri, hammadde ve yarı mamul tedariklerini deprem bölgesindeki firmalardan karşılamaya davet ediyoruz.

Alıcı kanalların aracılığı ile yurt dışından gelen alım heyetlerinin bu bölgeye yönlendirilerek firmalar ile bir araya getirilmesi de bölge ekonomisi ve ticaretin canlanmasına önemli katkıda bulunacaktır. Deprem sonrası üretim kapasitelerimizde düşüşler oldu. Vergi yükünün azaltılması ve kaybetmiş olduğumuz iş gücünün telafisi için istihdamın teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada sanayimizin ihtiyacı olan ara eleman ve teknik personel yetişmesi için mesleki eğitim konusuna ağırlık vermeliyiz.