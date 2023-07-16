Destici hem ÖTV zammını hem ekonomi yönetimini eleştirdi

Son zamanlarda kamuya daha fazla gelir sağlamak adına vergi artırma yoluna gidilirken, bugün akaryakıttaki ÖTV artırılmıştı. Zammın ardından benzin ve motorinin litresi 6 liralık artışla 30 liranın üzerine çıkmıştı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Twitter hesabından paylaşım yaparak, ÖTV'nin yüzde 200'den fazla yükseltilmesinin 'kabul edilebilir ve hakkaniyetli bir düzenleme olmadığını' ifade etti.

Destici, ÖTV'nin dolaylı bir vergi düzenlemesi olduğunu belirterek "Yani yoksulla zenginin, geliri düşük olanla yüksek olanın aynı oranda ödediği vergidir" ifadesini kullandı.

Alternatifleri sıraladı

BBP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Akaryakıta bu denli zam yapmak yerine mesela, doğalgazda geliri yüksek olanlara uygulanan sübvanse (yüz milyarca TL) ile siyasi partilere verilen milyarlarca TL hazine yardımı kaldırılabilirdi.

'Kolaycılığa kaçarak...'

Ekonominin şöför mahallinde oturanlar kolaycılığa kaçarak, çözümü dolaylı vergilerde bulup faturayı dar gelirli ve üretici ile yüksek gelirlinin sırtına aynı oranda yüklememelidir. Bu doğru ve hakça değildir. Ayrıca bugüne dek yapılan tüm iyileştirmeleri de değersiz kılmaktadır.

'Sıradan ekonomi yöneticileri de yapar...'

Zamlarla ya da kemer sıkarak ekonomiyi düzeltmek, bütçe açıklarını kapatmak sıradan ekonomi yöneticilerinin de yapabileceği şeylerdir. (Nitekim 70’li ve 90’lı yıllarda Türkiye’de sıkça uygulanmıştır) Dünya ekonomi çevrelerinin itibar ettiği ya da ağırlıkları olduğu söylenen isimler iş başında ise o vakit daha konforlu ve can yakmayacak çözümler beklemek vatandaşımızın en tabii hakkıdır."