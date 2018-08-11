Destici: Uluslararası ilişkiler tekrar gözden geçirilmeli

11 Ağustos 2018

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki son gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini belirterek, yakın dönemde ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin konumunun ve uluslararası ilişkilerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Destici, "Son birkaç günde ABD’nin planlarının dostlukla bağdaşmayan hatta düşmanca girişimleri kapsadığını açık biçimde öğrendik. ABD, ülkemize ekonomik silahları kullandığı bir savaş ilan etmiştir. Mutlak teslimiyet ve köle olmamızı istemektedir." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin tavrını görmezden gelmenin veya duyarsız davranmanın vatanseverlikle bağdaşmadığını bildiren Destici, Türkiye'nin yeni bir stratejik plan hazırlaması ve dost-düşman tanımlarını yeniden yapması gerektiğini işaret etti.

Destici, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu planların ilk adımı ise başta İncirlik üssü, İsrail'in güvenliğine hizmet eden Kürecik ve Kisecik radar üsleri olmak üzere üzerinde ABD askeri bulunan tüm üslerin faaliyetlerinin sona erdirilmesi, NATO üssü statüsünde bulunan üslerin ise tamamıyla Türk askerinin kontrolüne verilmesi olmalıdır. Elde ettiğimiz rakamlara göre, kimi NATO üssü olan ancak ABD askerleri tarafından kontrol edilen 14 stratejik ABD üssü ülkemizi kuşatmıştır. ABD üsleri hem ülkemizin her tarafını ve hem de çevremizdeki dost ülkeleri en ayrıntılı biçimde gözetlemektedir. Bu durumun ülkemize hiçbir faydası olmadığı gibi zarar da vermektedir. NATO görevi dışındaki tüm ABD silah ve askerlerini ülkemizden çıkarmak önceliğimiz olmalıdır. NATO görevi kapsamında kalan ABD askerleri de Türk askerinin kontrolünde olmalıdır."

Mustafa Destici, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında bu konuya ilişkin bir soru önergesini ve kanun teklifini Meclise sunacağını aktardı.

Kaynak: AA