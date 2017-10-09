Dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
"MSC Aurora" adlı dev konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada, boğaz tek yönlü transit geçişlere kapatıldı.
Panama bandıralı "MSC Aurora" adlı dev konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
İzmit Limanı'na gitmek üzere Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Limanı'ndan yola çıkan 366 metre uzunluğunda ve 143 bin 521 groston ağırlığındaki gemiye, boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" römorkörleri refakat etti.
Çanakkale Boğazı, geminin geçişi nedeniyle güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapatıldı.
Kaynak: AA