DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan nerede, hangi okulda oy kullanacak?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan nerede oy kullanacak? 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. 4 gün sonra cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belirlenecek. Yurt dışında yaşan Türk vatandaşları oy kullanma işlemlerini tamamlıyor. Yurt içi oy kullanma işlemleri için de hazırlıklar devam ediyor.

Yurt içinde oy kullanacak vatandaşların nerelerde oy kullanacağı belirlendi ve seçim kağıtları hanelere iletildi. Peki bu süreçte liderler nerede oy kullanacak? Liderlerin oy kullanacağı yerler belirlendi mi?

Babacan nerede hangi okulda oy kullanacak?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, 14 Mayıs seçimleri için oy kullanacağı yer belirlendi. Babacan, oyunu Ankara Bilkent'te T Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullanacak.