Devlet bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 17.30'da gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi.
Cumartesi akşamı kabinenin açıklanması bekleniyor.
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin yeni kabine açıklanmadan önce gerçekleşmesi dikkat çekiyor.
İki liderin günlük programlarında bulunmayan görüşmede, yeni kabinede yer alacak isimlerin de ele alınması bekleniyor.