Devlet Tiyatroları Genel Müdürü görevden alındı
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik görevinden alındı, yerine Mustafa Kurt getirildi.
Devlet Tiyatroları (DT) ile Devlet Opera ve Balesi (DOB) yönetimlerinde görev değişiklikleri yapıldı.
DT Genel Müdürü olarak 2014 yılından bu yana çalışan Nejat Birecik, görevinden alınırken, yerine Birecik'ten önce genel müdür iken 2014'te istifa eden Mustafa Kurt yeniden getirildi.
Söz konusu görev değişikliğinin "idari tasarruf" gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi.
Öte yandan, boş bulunan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevi ise ünlü tenor Murat Karahan'a verildi.
Eski DOB Genel Müdürü Selman Ada hakkında geçen aylarda memuriyetten ihraç kararı alınmıştı.
Kaynak: AA