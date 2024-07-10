Devleti aşağılayan Alman milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Thüringen Eyalet Meclisi'nin Adalet Komisyonu, Milletvekili Björn Höcke'nin dokunulmazlığını kaldırdı. Dokunulmazlığın kaldırılmasını talep eden Gera Savcılığı'nın, AfD milletvekilinin 3 Ekim 2022'de Gera'da yaptığı bir konuşmada, Alman devletini aşağıladığı gerekçesiyle soruşturma yürüteceği ifade edildi.

Höcke daha önce de 16 bin 900 Euro'luk ceza almıştı

Devletin ve sembollerinin aşağılanmasını suç sayan Alman Ceza Kanunu'na göre bir toplantıda Federal Almanya Cumhuriyeti'ne, eyaletlere veya anayasal düzene hakaret eden ya da alenen aşağılayan kişilere 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

AfD'de aşırı sağın en radikal temsilcilerinden biri olan, partinin Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanlığını da yapan Höcke'nin daha önce de dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Höcke son olarak Halle Eyalet Mahkemesinde iki kez hakim karşısına çıkmış ve 'anayasaya aykırılık teşkil eden ve terör örgütlerine ait slogan kullandığı' gerekçesiyle toplam 16 bin 900 Euro para cezasına çarptırılmıştı.