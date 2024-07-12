Devremülk dolandırıcıları 1 odayı 52 bin kişiye satmış

Orhan K'nin elebaşı olduğu öne sürülen şebeke, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen ay Yalova'nın da aralarında bulunduğu 7 ilde düzenlenen iki ayrı operasyonla çökertildi.

Orhan K'nin de aralarında bulunduğu 14 zanlının tutuklandığı, 22 şüphelinin ise adli kontrolle salıverildiği soruşturma kapsamında, şüphelilerin bir odayı binlerce kişiye sattığı, mağdurların kullanmadıkları devre mülkler için aidat ödemeye zorlandığı, kabul etmeyenler hakkında da icra takibi başlattıkları tespit edildi. Şebekenin, şüpheliler arasında bulunan tapudaki bir memur aracılığıyla usulsüz işlemler yaptırdığı iddia edildi.

Devremülk sahibine 100 yılda bir sıra geliyor

Mağdurlardan yaklaşık 1500'ünün avukatlığını üstlenen Ferhat Satan, yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren organizasyonun 1999 yılından dahi mağdurlarının olduğunu belirtti. Şebekenin 87 odadan ibaret devre mülkün satışını yaptığını anlatan avukat Satan, şöyle konuştu:

"İlk dönemlerde her bir odayı 104 kişiye satacak şekilde tapu kayıtlarını düzenlemişler. Verilen tapularda bir odanın 1/104 payı satıldığı için oda 104 kişiye satılmış. Bir yıl 52 hafta olduğuna göre bu dönemde odanın en fazla 52 kişiye satılması gerekirken bunun 2 katı kişiye satılmış. Bu şekilde herkesin en az 1 hafta tatil yapma hakkı olacağı belirtilerek bu satışlar yapılmış. Bu dönemde Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre devre mülk hakkının 15 günden kısa süreli olması yasak fakat kanuna aykırı olarak satışlar 1 haftalık yapılmış. Daha sonra her bir odayı 521'er kişiye satılacak hale getirerek toplamda 45 binin üzerinde insana ulaşmışlar. "

Operasyondan 2 ay önce de organizasyonun yeni bir formüle geçtiğini, bir odayı 52 bin kişiye satacak şekilde hisselendirme yaptıklarını anlatan Satan, "Üstelik son dönemde yapmış oldukları tapu devirleri hacizli devirler. Burada vatandaşların çok ciddi mağduriyeti var. Bir oda 52 bin kişiye satılır mı? Bir kişiye 1000 yılda bir sıra geliyor." ifadelerini kullandı.

İcra takibinden farklı paravan şirketlerle kaçmışlar

En son kurulan paravan şirketin hesap hareketleri incelendiğinde günde ortalama 2 milyon lira sadece aidat toplanıldığı bilgisine ulaşıldığını dile getiren Satan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soruşturmada her ne kadar 35-40 bin mağdurdan bahsedilse de sadece tapu kayıtlarından bakılsa bile yaklaşık 70-80 bin mağdurun olduğu anlaşılmakta. Bunlar sadece tapu alabilen sayısı. Bir o kadar da tapu alamayan mağdur var. Bir o kadar da eskiden gelen mağdur var. Bunların Kuşadası'ndaki oteli, oradaki şirketler üzerinden yaptığı satışlar, Emet'te yaptığı satışlar da hesaba dahil edildiğinde 160 binin üzerinde mağdurdan bahsedilebilir. Dolayısıyla sayı çok daha trajik, çok daha büyük" Avukat Ferhat Satan, zanlıların sürekli paravan şirket kurduğunu ve icra takibinden kaçtığını öne sürerek, "Birçok meslek ve yaş grubundan müvekkilim var. Maalesef bunların aldatıcı vaatlerine kanmışlar" dedi.