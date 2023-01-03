Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kadın hastaneye kaldırıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Derya Binboğa (37) yönetimindeki 33 FD 401 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çanaklı Mahallesi'nde yol kenarındaki toprak yığınına çarparak devrildi.
Kazada, özel bir okulda öğretmen oldukları öğrenilen sürücü Binboğa ile Dursun Duranoğlu (35), Ayten Dağlı (41) ve Selma Usbahalı (31) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.