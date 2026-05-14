DGS başvuruları ne zaman başlıyor? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?

2 yıllık üniversite mezunlarının büyük çoğunluğu 4 yıllık lisans mezunu olma hayali kuruyor. Bu yıl da bu hedef içerisinde olanlar sınav hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sınava girebilmek için en öenmli adımlardan biri başvuru yapmak... Bu işlem için uzun zamandır bekleyenler "DGS başvuruları ne zaman başlıyor" diye soruyor.

2026 DGS başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği başvuru tarihleri 15 Mayıs - 2 Haziran 2026 arasında.

Geç başvuru ne zaman?

Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günü 11.06.2026 olarak belirlendi. Geç başvurular aynı gün saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Bu süreçte başvuru yapan adaylardan ek ücret alınması uygulanacak.

Sınav ve sonuç tarihi...

2026 DGS, 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.