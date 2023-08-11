DGS sonuçları açıklandı

DGS sonuçları, eğitim hayatına önlisans programı ardından lisans programında devam etmek isteyen adaylar için açıklandı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek tercih işlemleri ile adaylar öğrenim görmek istedikleri okul ve programları, elde ettikleri puan çerçevesinde sıralayacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM üzerinden görüntüleyebiliyor.

DGS sonuçları nasıl öğrenilir?

Sınava katılım gösteren adaylar, ÖSYM’nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Puan nasıl hesaplanır?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak puanları hesaplanıyor.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların sınav puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların puanı hesaplanmayacaktır. 2022'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacak. 2023'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacak