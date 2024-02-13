'Difüzyon mesajı'yla aranan IŞİD zanlısı Akkuyu'daki santralde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hakkında difüzyon bulunan yabancı uyruklu U.A.'nın Gülnar ilçesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı ve yabancı uyruklu R.K. adına tanzim edilen sahte kimlik bilgilerini kullandığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır." ifadesine yer verildi.

Difüzyon mesajı nedir?

Difüzyon mesajı, bir ülkenin zanlı hakkında Interpol'den kırmızı bülten talebi henüz gerçekleşmeden, acil durumlarda diğer ülkelere gönderdiği yazı anlamına geliyor.