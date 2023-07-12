Dijital dönüşüm, akıllı ve yeşil ürünlerde birlikte çalışalım

Türkiye’nin ithalatında yaklaşık 45 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunan Çin’den, Türk firmalara kazan-kazana dayalı işbirliğinin artırılması ve yatırım çağrısı geldi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) iş birliğiyle Türkiye-Çin İş Konferansı İstanbul’da gerçekleştirildi.

İki ülke iş dünyası temsilcilerinin buluştuğu konferansın açılışında konuşan Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) Başkan Yardımcısı Zhang Shaogang, Türk iş dünyasının dijital dönüşüm sürecinde Çin ile yeni iş ortaklıklarına istekli olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

5G büyük fırsatlar sunuyor

İki ülkenin Orta Koridor ile Kuşak Yol Girişimi’nin uyumlulaştırılması alanında birlikte çalışabileceğini dile getiren Shaogang, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretim kapasitesi, finansal erişim, Türkiye’nin coğrafi konumu, dijital dönüşüm ile birlikte akıllı ve yeşil ürünler odağında çalışabiliriz. İki ülke alanında akıllı şehirler, yenilenebilir teknoloji, dijital hizmetler, yapay zeka ve 5G gibi alanlarda iki taraf için de büyük fırsatlar bulunuyor.

Türkiye’deki iş insanlarının Çin’de kazan-kazana dayalı şekilde yeni atılımlar ve yatırımlarla önümüzdeki dönemde büyük mesafe kat edeceklerine eminiz.” Shaogang, Türkiye'deki iş insanlarının, Çin'de kazan-kazana dayalı şekilde yeni atılımlar ve yatırımlar ile önümüzdeki dönemde büyük mesafe katedeceklerini söyledi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, dengeli ticari ilişkilerin önemli olduğuna vurgu yaptı. Olpak, şöyle devam etti: “Algı olarak Türkiye tarafından baktığımızda Çin ile karşılıklı ticari ilişkiler dediğimizde bizim aklımıza hemen cari açık geliyor. Böyle bir gerçeğimiz var.

Bu noktada maalesef Türkiye aleyhinde bir asimetri söz konusu. Bu noktada da sadece karar alıcılardan ya da siyasilerimizden bir aksiyon beklemek de yeterli değil. İş dünyası olarak bizim de üzerimize düşen çok fazla görev olduğunu düşünüyorum. İkili ticaretimizi dengeleme çalışmalarına devam edeceğiz ama sadece bu bağlamda sınırlı kalmayarak, perspektifimizi sadece bu noktayla sınırlı tutmayarak yeni konu ve fırsat alanlarına odaklanmak gerektiğini düşünüyorum.”

DEİK olarak bu alanda yaptıkları faaliyetlere değinen Olpak, bu kapsamda Kuşak ve Yol girişiminin etkileri ve ortaya çıkabilecek iş birliği fırsatlarını analiz ettikleri bir rapor yayımladıklarını belitti. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ise konferansa bir video mesaj gönderdi. Birol, satılan her 5 otomobilden birinin elektrikli olduğunu, bundan hükümetlerin ve temiz enerji maliyetlerindeki büyük düşüşün etkili olduğunu söyledi. Birol, “Türkiye ve Çin, güneşten elektrikli araçlara, sanayiye kadar birçok alanda işbirliği yapabilir” dedi.

'Kaliteli ürünlerinizi Çin’e taşıyalım'

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Türkiye ile Çin’in geleceği birlikte tasarlamak için pek çok fırsata sahip olduğuna dikkat çekti. Shaobin, şunları söyledi: “Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek için bir aradayız. Tarihi İpek Yolu üzerinde bağlarımızı koruduk ve artık ikili ilişkilerimizi daha da canlandırabiliriz. Ülkelerimiz arasında zorluklardan ziyade esasında fırsatlar çok daha fazla.

Ticaretimizi nasıl dengeleyeceğimiz üzerinde yapısal anlamda iyileştirici çalışmalara imza atmak istiyoruz. Büyükelçilik olarak biz de üzerimize düşen her görevi üstlenmeye hazırız. Artık yüksek kaliteli ürünlere odaklanmış durumdayız. Türkiye’deki kaliteli ürünleri Çin’e taşımamız da son derece önem taşıyor.” Ata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu ise Türkiye'nin Avrupa ile iç içe girmiş bağları ile Çin'i Avrupa'ya daha da yakınlaştıracağını dile getirdi