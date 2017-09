Dijital pazarlama yapmak için 6 neden

20 Eylül 2017

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, dijital pazarlamanın marka ve bireylerin hedeflerine ulaşması için doğru kanallardan birisi olduğunu kaydederek bu konuda, "Ölçülebilirlik, hedefleme, yeniden pazarlama, maliyet avantajı, müşteri iletişimi, marka bilinirliği" olmak üzere 6 neden sıraladı.

Dijital pazalamanın, pazarlama alanında önemli konuma geldiğini aktaran Kaplan, “Dijital Pazarlamayı” bir üst birim olarak düşünürsek, altında onlarca uzmanlık alanları bulunuyor. Arama motoru pazarlaması (SEM, Search Engine Marketing), arama motoru optimizasyonu (SEO, Search Engine Optimization), mobil pazarlama, e-posta pazarlaması, sosyal medya pazarlaması, içerik pazarlaması, dijital reklam kanalları (display), programatik, dönüşüm optimizasyonu ve gelir ortaklığı modeli (affiliate marketing) gibi bir çok uzmanlık alanı mevcut. Bu alanların her birinin kendi içinde performans metrikleri var. Bu sonuçlara göre, stratejiler ve yol haritası belirleniyor” dedi.

Yasin Kaplan, dijital pazarlama yapmak için 6 nedeni ise söyle sıraladı:

1-Ölçülebilirlik



Geleneksel pazarlamaya kıyasla, dijital pazarlamada performans ölçmek mümkün olduğuna değinen Kaplan, geleneksel reklamlarda billboard örneği vererek, bu reklamın hedef kitlesi hakkında tahminlerde bulunulabileceğini ancak dijital pazarlamada web tabanlı portallar kullanarak kampanyanın kaç kişiye gösterildiğini, görenlerinin kaçının reklama tıkladığını, hatta alışveriş yaptığı hakkında detaylı verilerin ölçülebildiğini aktardı.

2-Hedefleme



Yasin Kaplan yine billboard örneğine bahsederek, reklamı günde 1 milyon kişi görebileceğini fakat kaçının hedef kitle olduğunun bilinmediğini aktardı. Kaplan, "Dijital pazarlamayı kullanarak, şehir, ilçe, ilgi alanı, zaman, meslek, cinsiyet, yaş gibi birçok kritere göre sınırlama yapıp, reklamınız istediğiniz kitleye gösterebilirsiniz." dedi.

3-Yeniden Pazarlama



Remarketing veya retargeting olarak da bilinen yöntem ile web sitesini daha önce ziyaret eden kişilere yeniden reklamların gösterilebildiğini söyleyen Kaplan, "Bu hedefleme teknolojisi ile hem marka bilinirliğini, hem satışlarınızı arttırabilirsiniz." dedi.

4-Maliyet Avantajı



Dijital pazarlama bütçelerinin, geleneksel mecralara kıyasla, çok daha ekonomik olduğunu belirten Kaplan, "Sadece tıklamalara ödeme yaptığınız için reklamları gören kişiler reklama tıklamazlarsa ek maliyet oluşturmuyor. Daha düşük maliyetlerle, yüksek performanslar yakalayabilirsiniz." ifadesinde bulundu.

5-Müşteri İletişimi



Sosyal medya hesapları üzerinden veya web sitesi ziyaretçileri/takipçileri ile doğrudan iletişim kurabildiğini belirten Yasin Kaplan, "Geleneksel pazarlamada tek yönlü iletişim varken, günümüz pazarlaması artık iki yönlü iletişime izin veriyor." ifadesinde bulundu.

6-Marka bilinirliği



Kaplan, dijitalin sürekli olarak yaygınlaştığı günümüzde, her an internet kullanımı yaygınlaştığına değinerek, "Öyle ki IAB verilerine göre, her 5 akıllı telefon kullanıcısından 1’i, cihazını 5 dakikada bir kullanıyor. Haberleri okurken, bir konuyu araştırırken sürekli online durumdayız. Bir haber sitesinde yayınlanan bir reklam, marka bilinirliğini artırmak için iyi bir kaynaktır." şeklinde değerlendirmede bulundu.