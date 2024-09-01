Dikkat! İstanbul için ‘sağanak’ uyarısı: Meteoroloji ve Valilik saat verdi
İstanbul Valiliği, önümüzdeki saatlerde kent genelinde beklenen sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Özellikle İstanbul'un bazı bölgelerinde yoğun yağış olabileceğine dikkat çekildi. Valilik, önümüzdeki dört saatlik zaman diliminde oluşabilecek ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlardan, trafikte dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarını yakından takip etmeleri istendi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 4 saatlik periyotta kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Açıklamada ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağışla birlikte kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Öte yandan İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'nin yağış uyarısına yer verilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istedi.
Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Meteoroloji'ye göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 4 saatlik periyotta kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."