Dilan ve Engin Polat'ın 'darp' davasında istenen cezalar belli oldu

'Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusularını dövdükleri gerekçesiyle açılan davaya Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mustafa Özalp, olay tarihinde Polat çiftine misafirliğe gittiklerini belirterek, şunları söyledi: "Dilan Hanımın yardımcısı, 'Engin Bey arabayla ilgili bir sorun var, çekilmiyor.' dedi. Engin Bey de 'Tatsızlık çıkmasın, güvenliğe haber verin, o ilgilensin.' dedi. Aradan yarım saat geçtikten sonra yanımıza biri gelip, 'Dilan hanıma küfrediliyor, müdahale ediliyor.' dedi. Engin Bey hızla dışarı koştu. Kimin vurduğunu arıyordu. Çok sinirliydi. Engin Bey evin kapısını vurdu. Kapı acıkmış, kendiliğinden açıldı. 'Abi sakin ol içeride çocuk var.' dedim. Adamı arıyordu, Engin içeri girmedi. Müşteki ile karşılaştıklarında, 'Sen benim eşime nasıl küfredersin?' diye aralarında atışma geçti."

Dilan Polat için beraat istendi

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, araç parkı yüzünden taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirterek, Dilan Polat hakkında, mağdur Metin S.A.'ya yönelik "hakaret" ve "kasten yaralama" suçunun şikayet olmaması nedeniyle düşmesine, mağdur Esra A'ya yönelik "tehdit" suçunu işlediğine dair ise somut delil olmaması nedeniyle beraat kararı verilmesini istedi.

Engin Polat'a üç yıla kadar hapis talebi

Engin Polat hakkında ise mağdur Metin S.A'ya yönelik "hakaret", "yaralama" ve "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından şikayetten vazgeçildiği için düşme kararı verilmesi talep edilen mütalaada, Engin Polat'ın konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Duruşma, karar için ertelendi.