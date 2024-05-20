Dilencilere yönelik denetimler artırılıyor

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Çayır, ülkenin birçok ilinde olduğu gibi kentte de son dönemde artan dilenciliğin halkın huzurunu ve vicdanını rahatsız edecek seviyeye ulaştığını ve bu durumun bir meslek haline geldiğini söyledi.

Kamu ve toplum birlikte çaba göstermeli

Ortaya çıkan görüntünün şehrin imajını da olumsuz etkilediğini belirten Çayır, "Toplumu derinden rahatsız eden ve sosyal kökleri itibarıyla çeşitlilik arz eden bu problemle mücadele hem çok yönlü hem de çok aktörlü olmalıdır. Hem kamu hem de toplum olarak birlikte çaba gösterdiğimizde hızlı ve kalıcı sonuç alınabileceğinin bilinmesi gerekir." diye konuştu.

Ekmek, baston ve çocuk bezlerinde para saklıyorlar

Çayır, dilencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimlerin artırılacağını dile getirerek, "Geçtiğimiz hafta dilencilere yönelik yapılan uygulamalarda el konulan maddi kaynak kamuya gelir olarak irat edilmektedir. Bir dilencinin günlük olarak topladığı miktar değişmekle birlikte 2 ile 5 bin lira arasındadır. Bu aya vurulduğu zaman ciddi manada bir rakam elde ediliyor." ifadelerini kullandı. Zabıta Müdürlüğü Sivil Ekipler Amiri Eyüp Yazıcı ise bazı dilencilerin topladıkları paraları baston ve ekmek içerisine, çocuk bezlerine sakladıklarını gördüklerini belirtti.