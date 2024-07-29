Dilencinin günlük kazancı karşısında şaşıp kaldılar: Üzerinden 10 bin 780 lira çıktı

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis ile işbirliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı.

Ekipler tarafından toplanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına getirilerek arama yapıldı. Aramalarda sadece bir dilencinin üzerinden tam 10 bin 780 lira çıktı.

İHA'nın haberine gçre; ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saydıktan sonra işlem yaparak el koydu. Dilencilere ise kabahatler kanunundan işlem yaptı.

Asgari ücretlinin bir aylık kazancını bir günde kazanıyorlar

Dilenci operasyonu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Elazığ Belediyesi Zabıta Amiri Kadir Temur, “Bugün İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptığımız dilenci operasyonunda Gazi Caddesi üzerinde dilencilik yapan şahıs yakalanarak karakola getirildi. Yapılan üst aramaları sonucunda şahsın üzerinde 10 bin 780 lira para çıktı. Şahıs adına tutanak tutularak kayıt altına alındı. Ayrıca şahsa yönelik idari tespit tutanağı düzenlendi'' dedi.

Temur vatandaşları uyararak şöyle devam etti:

* İnsanlar ihtiyaç sahiplerine yardım etsinler. Vatandaşlarımız bize müdahale ederek karışmamızı söylüyorlar fakat işi olmayan birinin günlük kazancı 10 bin 780 lira. Asgari ücret ile çalışan bir vatandaşın bir ayda kazandığı parayı bu vatandaşlar bir günde kazanıyorlar.