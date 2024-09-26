Dilruba Kayserilioğlu davası ertelendi
Dilruba Kayserilioğlu hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla açılan dava 31 Ekim'e ertelendi.
Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanarak “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası alan ve 18 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan dava ertelendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianameyi mahkemeye sunmuştu.
İddianamenin kabul edilmesinin ardından bugün İzmir 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Kayserilioğlu'nun cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatları savcının görüşüne karşı savunma yapmak için süre istedi. Duruşma 31 Ekim, saat 14.30'a ertelendi.