Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Hizmet Binası dualarla açıldı

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde yapımı tamamlanan Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Hizmet Binası'nın açılış törenindeki konuşmasında, projeye çok önem verdiklerini ifade etti.

Birkaç kitap ve bir dergi basımıyla başladıkları dini yayın faaliyetlerinin 2 bin çeşidin üzerinde kitap basımıyla devam ettiğini aktaran Erbaş, 11'inci süreli yayınlarının çıkmak üzere olduğunu söyledi.

Diyanet TV'nin herhangi bir televizyon kanalı değil, bir irşat kanalı olduğunu belirten Erbaş, "Televizyonumuzun, radyolarımızın her dakikası çok değerli. Biz burada vaaz, irşat vazifesi yapıyoruz. Anadolu'da herhangi bir Kur'an kursunda, herhangi bir camide nasıl çalışılıyorsa Diyanet televizyonunda ve radyolarımızda da bu gaye ile çalışmalısınız. Bizim niyetimiz, toplumumuzu din konusunda aydınlatmak" şeklinde konuştu.

Erbaş, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt'un selamlama konuşması yaptığı törende, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de dua etti.

Açılışa, Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri ile Diyanet TV çalışanları katıldı.