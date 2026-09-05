Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, imdadına polis yetişti
Aksaray’da araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü, polis memurlarından yardım istedi. İlk müdahalesi araç içinde polis ekiplerince yapılan yaşlı adam, olay yerine çağırılan ambulansa hastaneye kaldırıldı.
Aksaray Taşpazar Mahallesi'nde Tiyatro Kavşağı'ndan şehir merkezi istikametine seyreden 73 yaşındaki Mehmet B., kalbinin sıkıştığını fark etti.
Kavşakta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerini gören yaşlı adam hemen polis memurlarının yanında durarak kalp krizi geçirdiğini söyledi.
Bunun üzerine polis memurları yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı. Su içirilen ve araçtan çıkarılarak temiz hava alması sağlanan yaşlı adam sonrasında gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.