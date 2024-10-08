Discord hesabı nasıl silinir? Discord hesabını silmek için yapılması gerekenler neler? İşte yanıtı

Dünyada aşırı sağ hareketlerin ve kadın düşmanı grupların şiddet eylemlerine ilişkin haberlerde sıklıkla adından söz ettireren Discord, Semih Çelik'in vahşi cinayetlerinin ardından Türkiye'de de merak konusu oldu.

Kullanıcılar, Discord üzerinde kurulan bazı kanallarla kadınların ve reşit olmayan genç kızların hedef alındığının ortaya çıkması üzerine "Discord hesabı nasıl silinir" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Discord hesabınızı silmek oldukça basit. İşte Discord üyeliğini silmek için izlenmesi gerek yol:

Discord'a Girin: Bilgisayar veya mobil cihazınızda Discord uygulamasını açın.

Ayarlar Menüsü: Sağ alt köşedeki profil simgesine tıklayarak Ayarlar Menüsünü açın.

Hesap Sekmesi: Sol taraftaki menüden Hesap sekmesine tıklayın.

Hesabı Sil: Sayfanın en altında yer alan Hesabı Sil seçeneğine tıklayın.

Onay: Hesabınızı silmek için onayınıza isteyecektir. Gerekli adımları takip edin.

Onay Kodu: İki aşamalı doğrulama kullanıyorsanız, onay kodunu girmeniz gerekebilir.

Tamamla: Onay sonrası hesabınız silinecektir. Bu işlem geri alınamaz.